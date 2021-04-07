Донецк, 7 апреля 2021, 17:36 — REGNUM Дважды с начала суток 7 апреля территория ДНР подверглась атакам со стороны ВСУ, сообщил журналистам замглавы управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

«С начала текущих суток ВФУ (вооружённые формирования Украины — прим. ИА REGNUM) дважды открывали огонь по территории нашей республики».
Басурин

Он уточнил, что район села Ленинское был обстрелян из автоматических гранатомётов, выпущено 29 гранат, район села Луганское — из зенитной установки ЗУ-23, сделано десять выстрелов.

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер [контроля перемирия] выявлено размещение 12 единиц вооружения и военной техники ВФУ вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории».
Басурин

Читайте также: ВСУ за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 6 апреля ВСУ шесть раз обстреляли территорию ДНР.

Читайте ранее в этом сюжете: Народная милиция ДНР передала ВСУ тело погибшего боевика