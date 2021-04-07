Донецк, , 17:36 — REGNUM Дважды с начала суток 7 апреля территория ДНР подверглась атакам со стороны ВСУ, сообщил журналистам замглавы управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

ИА REGNUM) дважды открывали огонь по территории нашей республики». Басурин «С начала текущих суток ВФУ (вооружённые формирования Украины — прим.) дважды открывали огонь по территории нашей республики».

Он уточнил, что район села Ленинское был обстрелян из автоматических гранатомётов, выпущено 29 гранат, район села Луганское — из зенитной установки ЗУ-23, сделано десять выстрелов.

Басурин «В нарушение третьего пункта дополнительных мер [контроля перемирия] выявлено размещение 12 единиц вооружения и военной техники ВФУ вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 6 апреля ВСУ шесть раз обстреляли территорию ДНР.

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