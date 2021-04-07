Донецк, 7 апреля 2021, 17:36 — REGNUM Дважды с начала суток 7 апреля территория ДНР подверглась атакам со стороны ВСУ, сообщил журналистам замглавы управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.
Он уточнил, что район села Ленинское был обстрелян из автоматических гранатомётов, выпущено 29 гранат, район села Луганское — из зенитной установки ЗУ-23, сделано десять выстрелов.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 6 апреля ВСУ шесть раз обстреляли территорию ДНР.
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