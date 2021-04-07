Москва, , 17:36 — REGNUM Законопроект, призванный ускорить рассмотрение жалоб в судах, внес в Госдуму Верховный суд, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

Для унификации процедуры апелляционного пересмотра промежуточных судебных решений в представленном проекте федерального закона предлагается установить, что апелляционные жалобы (представления) на промежуточные решения, принятые в качестве суда первой инстанции верховным судом республики, краевым или областным судом, судом города федерального значения, судом автономной области, судом автономного округа, окружным (флотским) военным судом, рассматриваются судьей апелляционного суда общей юрисдикции, апелляционного военного суда единолично.

Принятие проекта федерального закона позволит, не снижая качества принимаемых решений и уровня гарантий прав участников апелляционного производства, существенно сократить сроки рассмотрения жалоб и представлений на промежуточные судебные решения при производстве в апелляционном суде общей юрисдикции, более оперативно принимать этому суду решения об отмене или изменении неправосудных судебных решений и о восстановлении нарушенных прав сторон, оптимизировать служебную нагрузку судей и работников аппаратов судов, отмечают авторы.