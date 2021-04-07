Тамбов, , 17:35 — REGNUM В Тамбовской области вынесен приговор по уголовному делу об убийстве мужчины на территории кафе в селе Красносвободное Тамбовского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Вечером 30 мая 2020 года подсудимый вместе с братом в кафе села Красносвободное встретил своего знакомого, с которым у него был конфликт. Ночью, когда мужчины стали разъезжаться по домам, на парковке между сними снова завязалась ссора. В ответ на оскорбление в свой адрес подсудимый достал из автомобиля обрез охотничьего ружья и два раза выстрелил в обидчика. От полученных огнестрельных ранений тот скончался на месте преступления. Преступник сбежал с места происшествия и позже был задержан в Саратовской области.

33-летнего жителя Тамбовской области признали виновным по статьям «Убийство» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов». Его приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.