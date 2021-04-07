Москва, , 17:35 — REGNUM В России вырастут в цене те импортные продовольственные товары, цена на которые зависит от курса валют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал прогноз Минсельхоза РФ о том, что в стране не просматривается предпосылок для резкого роста цен на продукты питания.

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«Оптимизм Минсельхоза вполне понятен. Специалисты министерства рассчитывают на увеличение посевных площадей в 2021 году и новый урожай. При этом в ведомстве прекрасно оценивают те объемы, что мы можем получить в этом году с сельхозугодий, и делают на основании прогнозов свои выводы, — сказал Демин. — Подорожают импортные продовольственные товары, цена на которые зависит от курса валют. Уже на этой неделе мы увидели рост цены одного доллара до 77 рублей, при этом ряд аналитиков пророчит американской валюте дальнейшее подорожание. Так что вполне можно говорить о росте цен на импортное продовольствие, к примеру на сельхозкультуры, не растущие в нашем климате: орехи, чай, кофе и так далее».

При этом Демин подчеркнул, что основные продукты из продовольственной корзины — хлеб, картофель, овощи, мясо, молочная продукция и прочие, произведенные на территории РФ, будут доступны потребителям.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ могут продолжить расти цены на плодоовощную продукцию.

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