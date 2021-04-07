Париж, , 17:34 — REGNUM В Международный день памяти о геноциде в Руанде 7 апреля французские власти решили открыть важные архивы, содержащие данные о геноциде в Руанде, который, по данным ООН, привёл к гибели около 800 тысяч человек. Некоторые из этих документов появились в докладе историка Винсента Дюклера, опубликованном в конце марта комиссией историков, которая указала на «огромную ответственность» Франции за геноцид. Об этом сообщает France 24.

Через 27 лет после начала геноцида в Руанде Франция открыла для широкой общественности важные архивы, в которых хранятся документы, касающиеся положения в Руанде в период 1990—1994 годов. Архивы содержат дипломатические телеграммы и конфиденциальные документы, относящиеся к периоду президентства Франсуа Миттерана.

26 марта президенту Франции Эммануэлю Макрону был представлен объемный доклад Дюклера о роли Франции в геноциде тутси в Руанде в 1994 году. Согласно этому докладу, который разрабатывался в течение двух лет, комиссия пришла к выводу о том, что французское государство несет «тяжелую и огромную ответственность», но при этом отвергла виновность Франции в геноциде.

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