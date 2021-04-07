Москва, , 17:33 — REGNUM Законопроект, предполагающий запрет на повышение пенсионного возраста до 2035 года, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия») во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

Документ предполагает закрепление положения о недопустимости пересмотра «дореформенного» возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), с которого возникает право на страховую пенсию по старости, до 1 января 2035 года.

Парламентарии обратили внимание на то, что в большинстве стран, принявших решение о повышении пенсионного возраста, его реализация происходила более плавными темпами по два — шесть месяцев в год, а предложенный правительством РФ действующий вариант на этом фоне выглядит более жестким.

Также указали депутаты, согласно отдельным оценкам в настоящее время до пенсии не доживают около 10% женщин и 30% мужчин. Кроме того, по данным Всемирного банка, Россия — рекордсмен Европы по количеству мужчин, не доживающих до 65 лет, — 43%.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о дореформенном пенсионном возрасте внесен в Госдуму