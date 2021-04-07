Ярославль, , 17:32 — REGNUM 50-летний житель Рыбинска обвиняется в убийстве антиквара, которого он застрелил из самодельного пистолета. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Молоток судьи Pixabay.com

Само убийство было совершено в марте 2020 года.

«Утром 10 марта 2020 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял с собой самодельный пистолет калибра 9,3 мм и три патрона калибра 9×18 мм, проследовал к офису торговца антиквариатом. Там сказал антиквару и его сыну, что в частном доме у него есть предметы старины, предложил им проехать и посмотреть. Те согласились, подсудимый сел к ним в машину на заднее сидение. По пути достал пистолет и выстрелил в шею предпринимателю, сидевшему на пассажирском сидении, потом приставил ствол пистолета к груди его сына и потребовал передать ему все деньги», — рассказали детали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Автомобиль остановился возле храма Иверской иконы Божьей матери. Обвиняемый попытался убить и сына антиквара, но произошла осечка, мужчина смог сбежать. Сам торговец антиквариатом скончался в больнице через неделю после разбойного нападения. Уголовное дело расследовали в Следственном комитете. На квартире у стрелка обнаружили целый арсенал оружия.

«По версии обвинения летом 2017 года подсудимый незаконно изготовил из подручных материалов самодельный пистолет калибра 5,6 мм, пригодный к стрельбе боеприпасами раздельного снаряжения калибра 5,6 мм. Незаконно хранил в квартире по месту жительства и носил огнестрельное оружие и боеприпасы, свободный оборот которых на территории Российской Федерации запрещен: самодельный пистолет калибра 9,3 мм; самодельный револьвер калибра 5,6 мм; патроны», — пояснили в пресс-службе суда.

Первое судебное заседание по уголовному делу пройдет 8 апреля.