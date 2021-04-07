Бразилиа, , 20:48 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки умерло рекордное число зараженных коронавирусом — 4 195 человек, сообщает 7 апреля пресс-служба бразильского министерства здравоохранения.

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Таким образом общее количество жертв осложнений COVID-19 выросло почти до 337 тыс. человек. Это поставило Бразилию на второе место в мире по смертности от коронавируса после США.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за роста числа заражений коронавирусом в связи с распространением нового бразильского штамма COVID-19 в больницах Бразилии практически переполнены отделения интенсивной терапии. В 27 штатах заняты более 80% коек интенсивной терапии. В Риу-Гранди-ду-Сул мест совсем не осталось.