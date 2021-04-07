Брянск, , 17:34 — REGNUM Члены организованной группы, занимавшиеся мошенничеством в сфере ритуальных услуг, задержаны в Брянске. Подозреваемые, в том числе заведующий патологоанатомическим отделением областной больницы №1, ввели в заблуждение более 80 человек, сообщили корреспонденту 7 апреля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Уголовное дело возбуждено в отношении заведующего патологоанатомическим отделением, а также сотрудников больницы. По данным следствия, с декабря 2020 года по январь 2021 года участники организованной группы взимали плату за ускоренную выдачу тел умерших с их родственников. В общей сложности от действий мошенников пострадали более 80 человек, сумма незаконного вознаграждения превысила 400 тысяч рублей.

Задержано 18 подозреваемых, в том числе организатор преступного бизнеса. По месту жительства участников группы и на рабочих местах проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. В отношении подозреваемых избирается мера пресечения.