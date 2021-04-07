Краснодар, , 17:27 — REGNUM Грузоподъемный кран обрушился на стройплощадке в Краснодаре днём 7 апреля, в результате погиб крановщик, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону.

Предварительно установлено, что днём 7 апреля на строительной площадке, расположенной между опор Яблоновского моста в Краснодаре, произошло обрушение грузоподъемного крана вместе с крановщиком. В результате 35-летний крановщик от полученных травм скончался на месте.

Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю организована доследственная проверка. На месте работает следователь территориального следственного отдела. Изымается строительная, техническая, проектная и иная документация, отражающая порядок эксплуатации грузоподъемного крана. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.