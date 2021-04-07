Санкт-Петербург, 7 апреля, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Пулково» Санкт-Петербурга вернулся к обычному режиму работы после сообщения о «минировании», об этом 7 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной Столицы» (ВВСС).

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Напомним, около 14:00 мск 7 апреля в аэропорт поступило сообщение о возможной угрозе для воздушных судов и взлетно-посадочных полос. В результате чего в воздушной гавани были усилены меры безопасности, а также проведены оперативные мероприятия. Вылет пяти рейсов был задержан.

«В 16:30 мск аэропорт возобновил работу в штатном режиме. Информация о возможном минировании не подтвердилась, — уточнили в аэропорту. — Во время оперативных мероприятий был незначительно задержан вылет пяти рейсов. Все они направлены по маршрутам».