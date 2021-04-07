Северодвинск, Архангельская область, , 17:25 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский предложил жителям Северодвинска создать виртуальный музей трудовой доблести. Об этом кореспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

«В Северодвинске нет ни одной семьи, чьих родственников и родных не затронула бы война. В эру цифровых технологий, полагаю возможным увековечить память о годах войны и трудовом подвиге северодвинцев в виртуальном музее, архив которого можно будет дополнять историями о своих близких», — заявил Александр Цыбульский в ходе рабочей поездки в Северодвинск 7 апреля.

Напомним, Северодвинск борется за присвоение звание «Город трудовой доблести».

В годы Великой Отечественной войны Северодвинск был одним из трех основных северных портов, принимавших стратегически важные грузы от союзников. Также здесь была создана крупная судоремонтная база военного, ледокольного и транспортного флота.