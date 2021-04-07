Анкара, 7 апреля 2021, 17:24 — REGNUM Военное ведомство Турции подтвердило факт гибели летчика истребителя NF-5, разбившегося в Конье.
Об этом минобороны сообщило 7 апреля на своей странице в Twitter.
«Самолёт, принадлежащий ВВС Турции, совершавший учебный полёт в Конье, по неизвестной пока причине потерпел крушение», — указано в сообщении.
Начато расследование по факту авиакатастрофы.
Ранее СМИ сообщали, что в турецкой провинции Конья потерпел катастрофу истребитель ВВС страны, выполнявший тренировочный полёт.
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