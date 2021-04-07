Москва, , 17:23 — REGNUM Экономике России нужно расти на 3−4,5% в год, и тогда к концу 2022 года она вернется на старый, допандемийный тренд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил профессор РЭШ, директор финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов. Так он прокомментировал прогнозы представителя МВФ о том, что в 2021—2022 годах экономика РФ будет расти темпами выше докризисных.

«Скорее всего, рост будет более скромным. Но это не означает, что в МВФ ошибаются: восстановительный рост после падения экономики всегда достаточно сложно предсказывать. Что касается конкретных чисел, то потенциал роста российской экономики до 2020 года оценивался в 1−2%. После падения на 3% в 2020 году любое восстановление на уровнях 2,5−4% выглядит достаточно обоснованным, — сказал Шибанов. — Оценки аналитиков, министерств, ведомств и компаний довольно сильно отличаются. Общий взгляд — что рост составит от 2,5% до 4%. По нашим оценкам, результат будет ближе к нижней границе».

Полным восстановлением, как пояснил Шибанов, можно называть возвращение временно потерянного ВВП, а также той деловой активности, которая считалась потенциальным ростом.

«В этом смысле после падения на 3% можно говорить о восстановлении, если за 2021−2022 годы экономика вернет недостающие 6−9% ВВП, которые мы должны были увидеть за тот же период. Это означает, что нужен рост на 3−4,5% в год, и тогда к концу 2022 года мы вернемся на старый тренд», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Антон Любич, призвал не надеяться на то, что восстановительный рост экономики РФ в 2021—2022 годах будет продолжительным.

Читайте ранее в этом сюжете: Потенциал роста экономики РФ иссякнет к концу 2022 года – прогноз