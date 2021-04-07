Загреб, , 17:21 — REGNUM Загребские СМИ сообщают, что с 15 июня дорогие платные автострады в Хорватии будут еще дороже.

Компания Hrvatske autoceste (HAC) («Хорватские автострады») объявила, что с этого момента вступят в силу новые сезонные цены. На самом деле в этом нет ничего нового, это повышение цен перед сезоном, которое наблюдалось и в 2020 году, напоминает Index.hr.

Таким образом, поездка из Загреба в Дугополье или Сплит в одну сторону вместо прежних лишних 181 куна (около 24,5 евро) обойдется в 200 кун (около 27,1 евро).