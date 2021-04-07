Луганск, , 17:20 — REGNUM Обстрелу со стороны украинских боевиков подвергся 7 апреля район села Логвиново (ЛНР), сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий.

По его словам, обстрел вёлся из миномёта калибра 120 мм.

Напомним, ВСУ два раза нарушили режим прекращения огня в ЛНР за сутки 6 апреля: были обстреляны районы населённых пунктов Золотое-5 и Голубовское.

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