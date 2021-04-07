Москва, , 17:19 — REGNUM В РФ нужно продумать систему запретов на административное регулирование цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил консультант по стратегическому маркетингу, автор курса «Управление сбытом» в РАНХиГС, член политсовета регионального отделения «Партии Роста» в Ростовской области Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал высказывание главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая призвала побыстрее отказаться от административного ограничения цен.

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«Да, от административного давления на цены надо не только отказаться как можно быстрей, но и продумать систему запретов, чтобы это больше не повторялось, — сказал Мурзаев. — При этом никто не требует отказаться от регулирования цен вообще! Речь идет только об административном методе, когда ценами пытаются командовать, как солдатами на плацу. Просто когда нет понимания, как цены управляются с помощью рыночных методов, тогда в ход идут приемы из набора товарища прапорщика».

В качестве примера Мурзаев привел ситуацию с сахаром.

«Уже весной 2020 года по информации о том, что посевные площади сахарной свеклы сократились на 40%, можно было делать вывод о предстоящих проблемах! — возмутился Мурзаев. — Но никто этого не сделал, зато сейчас поднимают крайне странную тему о квотах. Что надо было делать? Либо субсидировать производство сахарной свеклы, что лучше, ибо работает на нашего производителя, либо открывать импорт для зарубежного сахара, что не так хорошо, но лучше, чем просто допускать те действия, которые мы наблюдали и наблюдаем до сих пор».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина заявила, что административное ограничение цен нужно отменить как можно скорее.

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