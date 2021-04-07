* запрещённая в России организация

Абинск, Краснодарский край, , 17:18 — REGNUM Четверо жителей Абинского района Краснодарского края в возрасте от 38 до 60 лет задержаны по подозрению в участии в экстремистской организации, а также в вовлечении местной жительницы в ее деятельность, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 7 апреля.

По версии следствия, подозреваемые являются участниками местной религиозной организации «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) города Абинска, деятельность которой в 2017 году решением Верховного Суда Российской Федерации признана экстремистской и запрещена на территории страны. Религиозная группа запрещенной организации в станице Холмской была ликвидирована по тем же основаниям.

«По данным следствия, мужчины возобновили деятельность запрещенного объединения и в целях его пропаганды проводили посредством сети «Интернет» лекции на основе экстремистской литературы, которую каждый из них хранил у себя. Женщины, в свою очередь, вербовали местную жительницу стать участницей экстремистской организации», — сообщили в СКР.

По местам жительства подозреваемых были проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовных дел.