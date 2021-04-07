Сургут, Югра, , 17:18 — REGNUM В Сургутский городской суд (ХМАО) поступило ходатайство экс-мэра Сургута Дмитрия Попова о возмещении имущественного вреда в связи с реабилитацией по уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, бывший глава Сургута Дмитрий Попов был оправдан 3 сентября 2020 года по двум ранее предъявленным ему ещё в 2016 году обвинениям в превышении должностных полномочий при продаже муниципального песка.

«29 марта 2021 года в Сургутский городской суд поступило ходатайство Попова Дмитрия Валерьевича о возмещении имущественного вреда реабилитированному, обязании прокурора Сургута принести от имени государства извинения за причинённый вред», — говорится в сообщении суда.

Экс мэр Сургута намерен взыскать почти 25 млн рублей за расходы на оплату услуг адвокатов, утраченный заработок, проценты за пользование чужими денежными средствами.

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства Дмитрия Попова назначено на 20 апреля 2021 года.

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