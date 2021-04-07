Чебоксары, , 17:18 — REGNUM В Чувашии определили победителей конкурса грантов главы республики среди поисковиков. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В конкурсе принимали участие поисковые отряды при образовательных организациях, молодежные поисковые отряды и объединения. В 2021 году грантовую поддержку получат пять проектов, между ними распределено 450 тыс. рублей.

На реализацию трёх проектов выделяется 300 тыс. рублей — по 100 тыс. рублей каждому. Грантовую поддержку получат чебоксарская гимназия № 1 (проект «По местам оборонительного рубежа Чувашии»), государственный новочебоксарский химико-механический техникум (проект «Обелиск стоит у дороги — это память минувшей войны») и Янгличская школа Канашского района (проект «Высота подвига…»).

По 75 тыс. рублей выделяется вузовскому поисковому отряду «Память» (проект «Рубежи Победы») и общественной организации «Студенческий Совет» (проект «Георгиевская лента»).

Напомним, 2021 год в Чувашии объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительного рубежей.