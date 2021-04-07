Апшеронск, Краснодарский край, , 17:14 — REGNUM Полномочия главы муниципального образования Апшеронское городское поселение Краснодарского края прекращены досрочно по результатам прокурорской проверки, сообщили 7 апреля в пресс-службе краевой прокуратуры.

Проверкой установлено, что главой муниципального образования Апшеронское городское поселение допущены нарушения антикоррупционных стандартов, в том числе при представлении сведений о своем имущественном положении. Так, при предоставлении деклараций в 2017—2019 годах чиновник сокрыл данные о поступлении на его банковские счета денежных средств на сумму более 20 млн рублей.

Данные о результатах проверки прокуратура направила в администрацию Краснодарского края для проведения соответствующей проверки, в итоге глава региона обратился с заявлением в Совет Апшеронского городского поселения с заявлением о досрочном прекращении полномочий виновного лица. 6 апреля принято решение об удалении главы муниципального образования в отставку.

Апшеронском с 2017 года руководил Сергей Иващенко. За 2019 год он отчитался о доходе в 3,09 млн рублей, за 2018 год — о чуть более 2 млн рублей.