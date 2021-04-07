Манама, , 17:14 — REGNUM Минный тральщик ВМС Британии Chiddingfold дважды врезался в другой британский военный корабль на базе в Бахрейне, сообщает 7 апреля газета Sun со ссылкой на военные источники.

По информации издания, 16 марта лейтенант-коммандер Саймон Ривз, командир тральщика Chiddingfold, попытался выполнить ночную швартовку параллельно с другим кораблем.

Корабль получил повреждения и в течение нескольких месяцев будет проходить ремонт стоимостью 100 тыс. фунтов стерлингов.

По итогам расследования инцидента профессионализм командира тральщика и его команды не был подвержен сомнению. В британском адмиралтействе заявили, что причиной столкновения являются «ветер, прилив и отказ оборудования».

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