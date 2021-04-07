Москва, , 18:05 — REGNUM Мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню здоровья, прошли 7 апреля в московском речном Императорском яхт-клубе на территории творческого кластера «Красный Октябрь». В рамках информационно-просветительской акции для студентов столичных вузов провели интерактивные лектории и тренинги, мастер-классы по самообследованию и раннему выявлению заболеваний, а также интеллектуальные игры с Ровшаном Аскеровым. Особенности творческого подхода в оздоровлении населения изучил корреспондент ИА REGNUM.

Главная мысль, которую хотели донести до участников, заключалась в том, что в современном обществе быть здоровым не только полезно, но и модно. Не случайно девизом акции стало популярное пожелание — «Будь здоров!». Организаторами мероприятия выступили департамент здравоохранения Москвы, творческий кластер «Красный Октябрь» при поддержке ВОД «Волонтеры-медики» и АНО «Выбор родителей». Участвовали в обучающих соревнованиях семь команд: ординаторы МГМСУ им. А.И. Евдокимова, студенты Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, факультета телевидения (ВШТ) МГУ имени М.В. Ломоносова, факультета медиакоммуникаций ВШЭ, волонтеры-медики и команда молодежного совета департамента здравоохранения Москвы. Занятия вели врачи, которые являются членами молодежного совета при департаменте здравоохранения Москвы, что позволяло общаться со студентами на понятном им языке.

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM начальник управления по связям с общественностью департамента здравоохранения Москвы Светлана Браун, основой здорового образа жизни является физическая активность, именно поэтому к ней так важно приучить молодежь.

«В этот день, 7 апреля, весь мир привлекает внимание общества к вопросам сохранения и укрепления своего здоровья. Наша задача — проводить на постоянной основе информационно-просветительскую работу, вовлекая в неё все больше населения. Для этого мы привлекаем к этому процессу молодежь, которая через масс-медиа и соцсети делится полученным опытом со сверстниками. Об эффективности этой методики может говорить высокий уровень, который демонстрирует Москва при реализации национальных проектов. Сегодняшний день мы посвящаем вопросу выработки полезных и здоровых привычек у населения. Поэтому мероприятия мы начали с зарядки. Особое внимание мы уделили гигиеническим процедурам — уходу за полостью рта», — сказала собеседник ИА REGNUM.

Представитель столичного департамента здравоохранения указала, что приучать людей заботиться о своем здоровье нужно пока они еще молоды. Если проблемы со здоровьем возникли — меры профилактики уже не будут так эффективны.

«Мало кто знает, что заболевания полости рта являются фактором риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Не обошли стороной и важность формирования правильного пищевого поведения у молодежи: обязательно с завтраком и здоровым питанием в течение всего дня. Фаст-фуд и «еду на бегу» нужно исключить из своего рациона. Сейчас у молодёжи нет культуры правильного питания. Также слабое представление подрастающее поколение имеет и об особенностях сна и дозированности использования гаджетов в течение дня и запрете их применения перед сном. Повсеместное использование этих устройств снижает и уровень слуха и зрения молодежи. Здоровый образ жизни — это большой вклад в крепкий иммунитет. Соответственно, подверженность инфекционным заболеваниям будет ниже», — подчеркнула Браун.

Участникам акции объяснили, что именно от поведенческих факторов, а не от качества здравоохранения в большей степени зависит здоровье каждого человека, отметила представитель столичного департамента здравоохранения.

«От поведенческих факторов зависит более 50% уровня нашего здоровья. В Москве сегодня есть всё, чтобы вести здоровый образ жизни — практически в каждом парке есть беговые и велодорожки, а также спортивные площадки. Все общественные пространства, как и «Красный октябрь», стали зоной общественного здоровья», — уточнила Браун.

Помимо здорового образа жизни просветительская акция преследовала еще одну цель — укрепление репродуктивного здоровья и как следствие повышение рождаемости. Поэтому в числе выступающих были представители общественной организации «Выбор родителей», а также врачи-гинекологи, которые рассказали студентам о способах сохранения репродуктивного здоровья и важности семейных ценностей. Кроме того, внимание было уделено и моральной составляющей. «В здоровом теле здоровый дух», — гласит народная мудрость. Именно с этой целью на мероприятие был приглашён священник, который рассказал молодым участникам о духовном здоровье.

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