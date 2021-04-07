Москва, , 17:07 — REGNUM Не стоит надеяться, что восстановительный рост экономики РФ в 2021—2022 годах будет продолжительным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил экономист, предприниматель, член генсовета «Партии роста» Антон Любич. Так он прокомментировал прогноз представителя МВФ о том, что в 2021—2022 годах рост экономики РФ превысит докризисные значения.

«Естественно, этот прогноз имеет высокие шансы сбыться, поскольку экономика будет испытывать восстановительный рост после кризиса 2020 года, — сказал Любич. — Рост будет достигать 2,5% (на фоне роста около 1,5% в год до кризиса). Однако не стоит считать, что этот рост будет продолжительным — его основной двигатель будет связан с открытием экономик Западной Европы. По мере возврата Европы на докризисный уровень к концу 2022 — началу 2023 года его потенциал иссякнет».

Как подчеркнул Любич, для стабильного роста доходов населения России по-прежнему нужны структурные изменения экономики, развитие перерабатывающей промышленности, развитие собственного сектора технологичных потребительских товаров, снижение зависимости от импорта в сфере станкостроения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что Россия все сильнее отстает от лидеров цифровой трансформации.

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