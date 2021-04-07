Кострома, 7 апреля 2021, 18:20 — REGNUM Проверка департамента региональной безопасности подтвердила наличие проблем с материально-техническим обеспечением спасателей в областной службе спасения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор департамента Сергей Баранов.
Также Баранов отметил, что в настоящее время рассматривается вопрос о смене руководства в областной «Службе спасения, ГО и ЧС». Окончательное решение по этой теме ещё не принято.
Напомним, ранее в редакцию информационного агентства обратился спасатель областной «Службы спасения, ГО и ЧС» Денис Карев. Он рассказал, что в службе есть проблемы с обеспечением работниками средствами индивидуальной защиты. В частности, костромским спасателям приходится надевать каски по очереди и работать на воде в «худых» болотных костюмах. После публикации проверку деятельности службы начал департамент региональной безопасности и костромская прокуратура.
Справка: «Служба спасения, ГО и ЧС» Костромской области не входит в систему МЧС России с 2002 года и финансируется из бюджета региона. В ней работает около 110 спасателей. Сотрудники службы спасения проводят аварийно-спасательные работы на пожарах, занимаются поиском людей и работами на воде. С 2002 года службой руководит Рамиль Сибатов.
Читайте ранее в этом сюжете: В Костроме после слов спасателя про нехватку касок проведут проверку