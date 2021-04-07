Кострома, 7 апреля, 2021, 18:20 — ИА Регнум. Проверка департамента региональной безопасности подтвердила наличие проблем с материально-техническим обеспечением спасателей в областной службе спасения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор департамента Сергей Баранов.

Служба спасения

«После того как от сотрудника «Службы спасения, ГО и ЧС» поступила жалоба на нехватку средств защиты, мы провели собственную проверку. Она подтвердила слова спасателя про нехватку касок, проблемы с болотными костюмами и другими материально-техническими средствами. После этого департамент обратился с просьбой к губернатору Костромской области с просьбой изыскать средства на решение проблемы. Он поддержал обращение, в ближайшие месяцы недостающие материально-технические средства будут закуплены. Но на этом мы останавливаться не будем — я заинтересован провести глубокую проверку других подразделений службы в муниципалитетах».

Также Баранов отметил, что в настоящее время рассматривается вопрос о смене руководства в областной «Службе спасения, ГО и ЧС». Окончательное решение по этой теме ещё не принято.

Напомним, ранее в редакцию информационного агентства обратился спасатель областной «Службы спасения, ГО и ЧС» Денис Карев. Он рассказал, что в службе есть проблемы с обеспечением работников средствами индивидуальной защиты. В частности, костромским спасателям приходится надевать каски по очереди и работать на воде в «худых» болотных костюмах. После публикации проверку деятельности службы начали департамент региональной безопасности и костромская прокуратура.