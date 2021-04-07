Вашингтон, , 20:50 — REGNUM Возвращение США в Договор по открытому небу (ДОН) маловероятно, сообщает 7 апреля Defense News.

Издание ссылается на дипломатическую переписку администрации Байдена с союзниками, в которой сообщается, что возвращение США в ДОН может послать России «неправильный сигнал».

Нота, отправленная за несколько дней до того, как ВВС США подтвердили факт утилизации американских самолётов, применявшихся для наблюдательных полётов над Россией в рамках Договора по открытому небу (ДОН), может указывать, что больше не осталось надежд, что США все-таки вновь вернуться к выполнению договора.

Напомним, что 5 апреля госдепартамент США сообщил, что окончательное решение по этому вопросу еще не было принято. Тем не менее, союзники получили 31 марта сообщение, в котором говорилось, что «администрация США откровенно беспокоится, что соглашаясь вернуться в договор, которым Россия продолжает пренебрегать, США пошлют РФ неправильный сигнал и подставят под удар свое положение».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представителя ВВС США заявили, что два самолёта OC-135B более не нужны военным, и в ближайшие месяцы их отправят на свалку авиатехники в штат Аризона. Член палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Небраска Дон Бэкон пояснил, что обслуживать такие самолёты дорого. На свалке их разберут на запчасти и разрежут на металлолом.