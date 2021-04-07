Москва, , 17:05 — REGNUM У Америки нет осмысленной стратегии развития. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил политолог, сопредседатель «Партии Роста» Сергей Станкевич. Так он прокомментировал прогноз главы Минфина США Джанет Йеллен о том, что уже в 2022 году США вернутся к полной занятости.

«Полную занятость основного населения США можно прогнозировать довольно смело: ее на несколько лет обеспечит программа модернизации инфраструктуры, — сказал Станкевич. — Кроме того, США продолжают возвращать из-за рубежа некоторые стратегически важные производства. Несколько лет роста ВВП с темпом 3,5−4% вполне вероятны. Важно, как администрация Байдена справится с рисками и шоками. Усиленный приток иммигрантов плюсом к уже накопленным 11 млн нелегалов — это социальный динамит и финансовое бремя».

По его мнению, огромный госдолг и непомерный бюджетный дефицит будут угнетать и сдерживать инвестиционную активность.

«Америка все больше сбивается на конъюнктурную суету от выборов до выборов. У нее невидно сколько-нибудь осмысленной стратегии развития. Именно этой слабостью намерен сполна воспользоваться Китай», — сказал Станкевич.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Йеллен заявила, что почти 20% американских съёмщиков не могут вовремя платить за жильё, примерно 10% взрослого населения не хватает еды.

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