Екатеринбург, , 17:07 — REGNUM Екатеринбургский зоопарк попросил у городской думы профинансировать ремонт вольеров для животных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе представительного органа власти.

В частности, в учреждении хотят увеличить в три раза открытую площадку для белых медведей. «Была разработана проектно-сметная документация на реконструкцию вольера», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в зоопарке хотят расширить вольеры для амурских тигров, а также поставить вместо кирпичного забора вокруг учреждения кованый. На все улучшения потребуется 70,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году зоопарк отпраздновал своё 90-летие.

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