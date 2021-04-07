Москва, , 17:04 — REGNUM Пандемия проявила два важных преимущества Китая: уникальную способность общества к чрезвычайной мобилизации и устойчивость экономики к социальным шокам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил политолог, сопредседатель «Партии роста» Сергей Станкевич. Так он прокомментировал реплику российского исполнительного директора в МВФ Алексея Можина о том, что пандемия коронавируса усилила экономические позиции Китайской Народной Республики.

«Пандемия проявила два важных преимущества Китая: уникальную способность общества к чрезвычайной мобилизации и устойчивость экономики к социальным шокам. Но на этом основан только ситуативный рывок Китая — он быстрее восстановит докризисный уровень. Уже со следующего года начнут превалировать долгосрочные факторы, в которых преимущество Китая сомнительно, — сказал Станкевич. — Скажем, у Китая нет собственной микроэлектронной базы. Вся огромная индустрия Китая зависит от ввозных микрочипов (своих едва ли наберется 16%). Экономика КНР в целом зависит от морских торговых путей, контролируемых военной силой США и их союзников. И так далее. Китаю для победы в геоэкономическом соревновании с Америкой ещё работать и работать».

В частности, как подчеркнул Станкевич, Китаю пора начать наконец системное сотрудничество с Россией, которое пока что проявляется в основном в риторике.

«А вот США ожидает восстановительный рост, а затем, вполне вероятно, серьёзный подъём на беспрецедентных государственных расходах, — добавил Станкевич. — Только пандемическая помощь экономике утверждена в масштабе 1,9 трлн долларов, а впереди ещё программа модернизации инфраструктуры стоимостью в 2 трлн долларов. После таких вливаний, впрочем, вероятно возникновение системных проблем, влекущих спад, но уже после критических для США выборов 2024 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Екатерина Новикова заявила, что Китай быстрее всех остальных стран смог обеспечить надлежащий контроль над распространением коронавируса в стране, в том числе за счет возможности китайского правительства принимать решения без согласия населения.

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