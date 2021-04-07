Москва, , 17:04 — REGNUM Россия все сильнее отстает от лидеров цифровой трансформации, а диверсификация экономики оставляет желать лучшего. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал предположение российского исполнительного директора в МВФ Алексея Можина о том, что рост экономики России в 2021—2022 годах превысит докризисные темпы.

«Рост российской экономики в ближайшие два года действительно существенно превысит темпы последних лет, — сказал Ордов. — МВФ оценил темпы роста ВВП России в 2021 и 2022 в 3,8% ежегодно. Весьма оптимистично. Это позволит России уже в этом году выйти на доковидный уровень ВВП. Многие работодатели и работники почувствуют облегчение и сменят пессимизм на оптимизм».

Но, как подчеркнул Ордов, такой рост крайне неустойчив.

«Если бы мы могли рассчитывать на подобный темп на протяжении лет 10, то сформировались бы положительные тренды в части реальных доходов населения, но пока планы на ближайшие два года больше походят на затишье перед новой бурей, так как не планируется никаких экономических реформ. Мы все дальше отстаем от лидеров цифровой трансформации бизнеса, а диверсификация российской экономики оставляет желать лучшего», — констатировал Ордов.

По его мнению, рост ВВП будет связан с восстановлением сырьевых экспортеров, а не с развитием производств и продукции глубокой переработки и с высокой добавленной стоимостью.

«В этом причина диссонанса между ростом ВВП и стагнацией реальных доходов», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Красильников заявил, что, учитывая эффект низкой базы, в 2021 году можно ждать положительной динамики российского ВВП по сравнению с 2020 годом.

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