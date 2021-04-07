Воронеж, , 17:01 — REGNUM Четыре низководных моста подтоплено в Воронежской области по данным на 7 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

«Это мосты местного значения, которые спроектированы для пропуска талых вод и подтапливаются каждый год, все к этому готовы и неожиданностью это не является. Никаких поводов для беспокойства нет», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Затоплен мост через р. Савала между н.п. Костино-Отделец и Заречье в Терновском муниципальном районе, мост через р. Елань между н.п. Абрамовка и Хлебороб в Таловском муниципальном районе, мост через р. Хопер между н.п. Губари и Макашевка в Борисоглебском городском округе, а также мост через р. Ворона между н.п. Большие Алабухи и Власовка в Грибановском муниципальном районе.

На 8 апреля МЧС прогнозирует затопление трёх мостов в Новохопёрском районе через реку Елань, мост через реку Савала в н.п. Новогольское Терновского района и участок дороги перед мостом в Грибановском районе и мост через реку Елань в п. Алексеевский в Новохоперском муниципальном районе.

Как уточнили в МЧС, за последние сутки повышение уровня воды зафиксировано в реках Дон (в районе Лисок на 30 см, Павловска — на 3 см), Битюг (в районе Боброва на пять сантиметров), Хопер (у Новохопёрска на 8 см, у Поворино — на 35), Ворона (у Борисоглебска на 11 см), в Воронежском водохранилище (на 3 см).