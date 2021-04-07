Улан-Батор, , 17:00 — REGNUM Министерство обороны Монголии планирует во втором квартале 2021 года устанавливать в казармах камеры наблюдения с целью искоренить факты неуставных отношений между военнослужащими. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

Последние годы в монгольском обществе неоднократно звучала критика по поводу избиения солдат в воинских частях. В социальных сетях женщины призывают не пускать сыновей в армию до того, как не будет полностью устранена дедовщина. По данным монгольских СМИ, за последние 3 года в Монголии из-за неуставных отношений погибло 8 солдат.

Одним из самих громких фактов дедовщины в воинских частях Монголии стал случай избиения 21-летнего солдата офицером воинской части. Инцидент произошел 29 марта 2021 года. После избиения солдата без сознания доставили в больницу, где тот умер.

Офицер, в пьяном состоянии избивший солдата, арестован. После этого инцидента, министерство обороны Монголии решило организовать проверку квалификации и этики офицеров вооруженных сил.