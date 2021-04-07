Липецк, , 16:56 — REGNUM В Липецке Федеральная антимонопольная служба указала поставщику ресурсов на квитанции, в которых неправильно рассчитана плата за отопление. Об этом сообщил портал Gorod48 со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Жильцы дома № 9а на улице МПС пожаловались, что плата за отопление была рассчитана с октября 2020 года. При этом фактически отопительный сезон у них начался только в ноябре. Поставщику ресурсов, филиалу ПАО «Квадра» — «Липецкая генерация», выдали предупреждение и потребовали лишние деньги потребителям вернуть.

«Филиал ПАО «Квадра» — «Липецкая генерация» был проинформирован управляющей компанией об отсутствии возможности отопления до 1 ноября, но «Липецкая генерация» выставила счета за октябрь и не произвела перерасчет», — цитирует издание пресс-службу УФАС.