Ярославль, 7 апреля, 2021, 16:55 — ИА Регнум. В государственном казенном учреждении «Ярдорслужба» меняется директор, с 8 апреля этот пост покидает Олег Бирюков. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал «ЯрНьюс».

Ярдорслужба Олег Бирюков

«Ярдорслужба» является подведомственным учреждением департамента дорожного хозяйства Ярославской области, ГКУ выступает заказчиком работ по реконструкции и ремонту областных дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Олег Бирюков возглавил «Ярдорслужбу» в августе 2018 года, до этого он руководил несколькими автопредприятиями региона — Переславским и Шестихинским АТП, а также «ПАТП-3» в Рыбинске. Кто придет на место Олега Бирюкова в «Ярдорслужбе», пока неизвестно.