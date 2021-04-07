Санкт-Петербург, , 16:56 — REGNUM Неизвестный преступник, вооруженный ножом, напал на отца и сына у гостиницы «Пулковская» в Московском районе Санкт-Петербурга. В результате 41-летний мужчина скончался на месте, 63-летнего в тяжелом состоянии госпитализировали. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в 15:11 мск 7 апреля у гостиницы «Пулковская» на площади Победы, 2, в Московском районе Петербурга. К мужчинам подъехала иномарка, из которой вышел неизвестный с ножом.

«Один из потерпевших скончался на месте происшествия, второй в тяжёлом состоянии госпитализирован. Нападавший скрылся с места происшествия на автомобиле. Введен план «Перехват», сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника», — сообщили в ведомстве.

По информации издания «Фонтанка», пострадавший имеет отношение к обмену валют, его сын, по предварительным данным, приехал навестить отца.