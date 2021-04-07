Москва, , 16:44 — REGNUM Российский дальний перехватчик МиГ-31 выполнил сопровождение самолета-разведчика «Фалкон-20» ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщает 7 апреля национальный центр управления обороной РФ.

Для перехвата воздушного объекта, шедшего к границе России, в воздух был поднят перехватчик МиГ-31 из состава дежурных сил противовоздушной обороны Северного флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы «Фалкон-20» ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», — указано в сообщении центра.

«После разворота иностранного военного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — отметили российские военные.

Подчеркивается, что полет российского истребителя выполнялся в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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