Москва, , 16:43 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 1 апреля 2021 года составил $573,322 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

На 1 марта международные резервы страны составляли $586,266 млрд. Таким образом, за месяц их объём сократился на $12,944 млрд, или на 2,21%.

Согласно данным ЦБ, на 1 апреля в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $435,98 млрд, специальные права заимствования — $6,88 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,17 млрд, монетарное золото — $125,29 млрд.