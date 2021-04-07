Деревня Алабино, Московская область, , 16:43 — REGNUM Военнослужащие Росгвардии приняли участие в тренировке парадных расчётов в подмосковном Алабино, сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы готовятся к параду Победы, который состоится 9 мая 2021 года. По традиции в нём принимают участие командная и знамённые группы, а также парадные роты отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского.

В механизированной колонне Росгвардии окажутся автомобили «Тигр», «Патруль» и «Урал».

В пресс-службе рассказали, что военнослужащие парадного расчёта ежедневно по четыре часа занимаются строевой подготовкой. По Красной площади во время парада им предстоит пройти 220 шагов с темпом 120 шагов в минуту.

Подготовка военнослужащих к параду проводится в три этапа. Сначала проходит одиночная строевая подготовка без оружия и с оружием. Далее идёт подготовка в составе шеренг. На заключительном этапе отрабатываются совместные действия расчётов пешей и механизированной колонн, а также авиации.