Вашингтон, , 20:50 — REGNUM Основатель компании Amazon Джефф Безос выступил в поддержку увеличения корпоративного налога в США, о котором недавно заговорил президент страны Джо Байден. Об этом 7 апреля сообщает BBC.

Комментарий самого богатого человека в мире пришелся на тот момент, когда Байден начал продвигать в Конгрессе свой инфраструктурный план на $2 трлн, в рамках которого планируется поднять корпоративный налог с 21% до 28%, чтобы оплатить ремонт дорог, портов, водопроводов и другой инфраструктуры.

Рассказывая о своем плане, Байден привел в пример Amazon, как компанию, которая слишком мало платит государству.

В ответ Бесоз заявил, что Amazon поддерживает Байдена и его взгляд на инфраструктуру в стране, а также призывает республиканцев и демократов объединиться ради достижения компромисса. Предприниматель прямо написал в официальном обращении, что Amazon поддерживает инициативу увеличения корпоративного налога.

Напомним, что одним из самых яростных противников плана Байдена является сенатор от Республиканской партииМитч Макконнелл, который заявил, что предложение Байдена, скорее всего, не будет поддержано республиканцами в Конгрессе, потому что противоречит их философии по поводу налоговой политики.