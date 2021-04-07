Мирослава Романенко, 7 апреля 2021, 19:50 — REGNUM 6 апреля глава офиса президента Украины Андрей Ермак представил руководителя Центра противодействия дезинформации Полину Лысенко. Андрей Ермак указал на то, что «для эффективной работы в сфере защиты национальной безопасности» украинский Центр противодействия дезинформации намерен сотрудничать не только с органами власти и международными партнерами, но и с представителями средств массовой информации и «гражданского общества». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице офиса президента Украины в социальной сети Facebook.

Источник дезинформации
Источник дезинформации
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ермак отметил, что центр объединит все государственные учреждения Украины, связанные с процессом «борьбы с дезинформацией».

«Поэтому очень быстро эта структура «лечения» информационного пространства займет свое место в украинском обществе и на международном уровне и станет эффективным оружием, которое будет защищать независимость и безопасность нашей страны», — выразил убеждение глава офиса президента Украины.

Публикация новости на странице офиса президента Украины в социальной сети Facebook не осталась без внимания жителей страны.

«Что вы вообще называете дезинформацией? И с чем сравнить какую-либо преподносимую информацию, чтобы на этой основе решить, что же она из себя представляет: дезинформацию или всё-таки правду? Я понятно написала? Сама понимаю, что нет. Вот таким же образом и люди понимают предлагаемый вами контроль. Нечем вам заняться! Занимайтесь действительно полезными делами для граждан и не будете бояться никакой информации. Что на местах творится! Это уму невообразимо. Депутаты местные вместо того, чтобы прикладывать силы для возрождения, к примеру, промышленности в области, районе, охранные предприятия штампуют. И из чьего кармана эти услуги будут оплачиваться? Правильно, в основном из бюджетного. А охранных клонов хочет наштамповать депутат, который раньше был директором охранного предприятия. Привет из Одесской области», — написала Света М.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак представляет руководителя Центра противодействия дезинформации Полину Лысенко
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак представляет руководителя Центра противодействия дезинформации Полину Лысенко
President.gov.ua

Часть жителей страны в своих комментариях указала на то, что источником дезинформации является администрация президента Украины.

«Народ давно убедился, что «слуги» во главе с гарантом врут в три короба, так вы это хотите дезинформировать? Может, вы хотите всех заставить верить в вашу ложь, а в отношении тех, кто не верит, открывать уголовные производства. Расскажите нам еще раз с Витренко (исполняющий обязанности министра энергетики Украины. — М. Р.) и Шмыгалем (премьер-министром Украины. — М. Р.), какая средняя заработная плата и во сколько раз возросла, лжецы, а за гаранта вообще речи нет. Хотя бы совесть имели и постеснялись, интересно, своих детей вы воспитываете в таком же духе, лжецов? Это вы сейчас у власти и вам наплевать, верит вам кто или нет, вам лишь бы продержаться и продолжать свою ложь, а когда вырастут ваши дети лжецы, вы уверены, что им будет хорошо от вашего воспитания, им сразу заявят, что «ты лжец и твой отец лжец», так что дезинформируйте в первую очередь себя, пока не поздно», — написала Валя К.

«Все оппозиционные каналы закрыли, остался только один канал дезинформации — это офис президента», — уверен Сергей Р. из Закарпатской области (Мукачево).

«А что там с дезинформацией о пяти вопросах от президента? Какой результат этого опроса, и когда будет реализована воля народа?»задал вопрос Игорь Н.

«Борьба с информацией. Нигде в мире больше нет», — заметила Ludmila M.

«Сами дезинформацию производите, сами с ней и боретесь», — написала Laura K. из Львова.

«Мы закончим войну и снизим тарифы». Такую дезинформацию имеете в виду?»задал вопрос Андрей К. из Кременчуга.

«И это говорит главный источник фейков», — написал Виталий М. из Кривого Рога.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
President.gov.ua

«Сами разберёмся, где правда, страну поднимайте», — призвала Наташа М.

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Напомним, ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина может поделиться со своим «стратегическим партнером» — Соединенными Штатами Америки — своим опытом борьбы с дезинформацией.