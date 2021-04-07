Москва, , 16:37 — REGNUM Государство в случае третьей коронавирусной волны снова поддержит бизнес, причем эффективнее, чем это было ранее. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

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"Я убежден в этом. Во-первых, уже хорошо проанализирован опыт 2020 года, который показал, что именно государственная помощь способна в условиях карантинных ограничений поддержать падающий бизнес, сохранить рабочие места и в итоге вывести экономику из пике», — сказал Катырин.

По его словам, ТПП РФ с самого начала пандемии в 2020 году выступила за массированную и максимально возможную помощь, оказываемую с первого же дня, а не возрастающую поэтапно: «Бизнесу в критических ситуациях некогда ожидать, когда помощь увеличится, она нужна ему, как говорится, здесь и сейчас. Время доказало нашу правоту».

Катырин уверен, что проведенный, в том числе ТПП РФ, анализ тех нередких случаев, когда помощь не доходила до предпринимателей, когда бизнес хотел ее получить, но не смог, позволит в значительной степени избежать подобного в будущем: «Не исключаю, что поначалу что-то опять не сразу получится, но в целом причины известны, так что в случае необходимости оказываемая помощь будет точно более адресной и эффективной, чем в 2020 году».

Специалист напомнил, что сегодня идет сложная работа по снижению безработицы в стране до доковидного уровня: «Работа эта крайне важная для каждого гражданина и экономики в целом, поэтому государство, естественно, сделает все возможное, чтобы в случае необходимости удержать ситуацию в нужных рамках, помочь предпринимателям сохранить занятость».