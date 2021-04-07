Белгород, 7 апреля 2021, 16:39 — REGNUM Партию чёрной икры без документов обнаружили у гражданина Украины сотрудники Белгородской таможни. Иностранец пытался вывезти из России порядка шести килограммов деликатеса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе таможни.
На многостороннем автомобильном пункте пропуска «Нехотеевка» инспекторы проверяли багаж гражданина Украины. В личных вещах находилось 12 пластиковых контейнеров с чёрной икрой. Документы на оптовую партию мужчина предоставить не смог.
Эксперты установили, что в контейнерах находилось около шести килограммов осетровой и стерляжьей икры на сумму более 200 тысяч рублей.
Возбуждены дела об административном правонарушении.