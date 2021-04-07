Белгород, , 16:39 — REGNUM Партию чёрной икры без документов обнаружили у гражданина Украины сотрудники Белгородской таможни. Иностранец пытался вывезти из России порядка шести килограммов деликатеса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе таможни.

На многостороннем автомобильном пункте пропуска «Нехотеевка» инспекторы проверяли багаж гражданина Украины. В личных вещах находилось 12 пластиковых контейнеров с чёрной икрой. Документы на оптовую партию мужчина предоставить не смог.

«На банках отсутствовали этикетки с указанием наименования продукта и даты производства. Деликатесный продукт был задержан и отправлен на экспертизу», — рассказал начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля ТП МАПП Нехотеевка Дмитрий Колесников.

Эксперты установили, что в контейнерах находилось около шести килограммов осетровой и стерляжьей икры на сумму более 200 тысяч рублей.

Возбуждены дела об административном правонарушении.