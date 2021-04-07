Москва, , 16:35 — REGNUM Некоторые аспекты военного взаимодействия рассчитывает обсудить сегодня, 7 апреля, премьер-министр Армении Никол Пашинян с президентом России Владимиром Путиным, заявил армянский лидер на встрече с президентом РФ в Москве. Говоря о деятельности российско-армянской объединённой группировки войск, Пашинян сказал:

«Есть некоторые нюансы, которые, я надеюсь, нам сегодня удастся уточнить».

Напомним, созданная пять лет назад объединённая группировка войск России и Армении нацелена на обнаружение подготовки вооружённого нападения на какую-либо из двух стран. В её функции входит прикрытие сухопутной части государственных границ в специальных зонах.