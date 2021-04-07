Москва, , 16:34 — REGNUM Присутствие миротворцев из России в Нагорном Карабахе становится важнейшим фактором безопасности и стабильности, заявил 7 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

«Присутствие российских миротворцев в Карабахе становится важнейшим фактором стабильности и безопасности в регионе», — сказал он.

Пашинян добавил, что надеется обсудить во время встречи «взгляды на архитектуру систем безопасности» в Карабахе, Армении и в целом в регионе.