Боровск, Калужская область, , 17:18 — REGNUM Боровский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении восьми подсудимых, объединившихся в организованную преступную группу для совершения мошенничеств в сфере кредитования путем предоставления банку ложных сведений, сообщили 7 апреля корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области

Установлено, что в период с января по июль 2016 года руководитель одного из предприятий Боровского района и его подчиненная организовали преступную группу в целях обогащения за счёт банковских кредитов. Злоумышленники вовлекли в группу шесть лиц, согласившихся заключить с банком кредитные договоры и передать большую часть полученных заёмных денег организаторам, при этом граждане не исполняли обязательства по погашению кредитов. Преступниками был нанесён ущерб кредитной организации на сумму свыше 50 млн рублей.

Суд признал обвиняемых виновными в совершении преступлений и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от двух лет и шести месяцев до семи лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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