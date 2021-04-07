Екатеринбург, , 16:35 — REGNUM Студенты Уральского федерального университета (Екатеринбург), проживающие в общежитиях, заявили, что их заставляют сдавать по 5 тыс. рублей. Об этом учащиеся сообщили журналистам.

Деньги просят сдавать в качестве залога за сохранность комнат общежития и находящегося там имущества, передаёт «Е1». Студенты обращают внимание, что опись никто не проводил, также их смутила высокая сумма.

«Это все выглядит как узаконенное вымогательство», — считает одна из студенток.

В пресс-службе университета ответили, что 5 тыс. рублей — это «обеспечительный платёж. «Сумма обоснована средним размером платы за проживание в общежитии на один семестр и стоимостью предоставляемого в пользование имущества», — уточнили в вузе изданию. Впрочем, норма пока не начала действовать, заявляют в пресс-службе. Также в вузе добавили, что описи будут проводиться и чужие грехи студентам оплачивать не придётся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее УрФУ объявил новый конкурс на строительство общежития.

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