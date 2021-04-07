Волгоград, , 16:35 — REGNUM Заключён контракт на строительство радиологического корпуса Волгоградского областного онкодиспансера, сообщает 7 апреля пресс-служба администрации региона. В двухэтажном здании будет оказываться широкий спектр помощи пациентам.

В новом корпусе разместят процедурные отделения для радиотерапии, палаты дневного стационара, вспомогательные помещения. Пациенты с онкозаболеваниями смогут получать здесь диагностическую, лечебную, специализированную, в том числе высокотехнологичную, и реабилитационную помощь.

Радиологический корпус строят в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Стоимость работ — 391,6 млн рублей.