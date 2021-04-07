Санкт-Петербург, , 16:52 — REGNUM В Санкт-Петербурге расширяется сеть пунктов вакцинации от COVID-19, в ближайшее время в городе откроются еще семь прививочных пунктов. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

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По словам чиновника, дефицита вакцины от коронавирусной инфекции в городе нет. С начала прививочной кампании в город поступило около 540 тысяч доз вакцины «Спутник V». Остаток вакцины в поликлиниках — около 70 тысяч доз. На городской Фармбазе находится 45,6 тысяч доз. Поставки приходят регулярно — только за последние три дня город получил две крупных партии в количестве 74 100 доз.

«До конца недели ожидаем поставку около 14 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКороны», которая будет распределена по пунктам вакцинации», — отметил он.

В настоящий момент в Петербурге работает 134 стационарных пункта вакцинации в медучреждениях: 107 городских, шесть федеральных, 21 частных и 20 выездных бригад. Развернуты 12 мобильных пунктов — в восьми торговых центрах, Михайловском театре и на двух спортивных объектах. Ведется работа по иммунизации сотрудников крупных предприятиях.

«Продолжаем расширять сеть прививочных пунктов — делаем все, чтобы как можно больше горожан могли вакцинироваться в удобном для себя месте. Подписываем соглашение с Минздравом России об открытии еще семь прививочных пунктов. Сейчас наши усилия должны быть направлены на привлечение петербуржцев к вакцинопрофилактике», — подытожил Олег Эргашев.

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