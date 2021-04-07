Москва, , 16:25 — REGNUM Свыше миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» планирует закупить Армения у России, заявил 7 апреля на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве армянский премьер-министр Никол Пашинян.

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Полученную из России первую партию «Спутника V» — порядка 15 тысяч доз — Пашинян назвал тестовой. Он пояснил, что российская вакцина, которая завтра, 8 апреля, будет уже в Армении, показала свою эффективнсоть, поэтому к ней есть большое доверие в республике.

Он добавил, что в Армении препарат зарегистрирован. Со своей стороны Путин заверил армянского лидера, что вопрос с обеспечением Армении вакциной будет решён.